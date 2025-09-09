VIOLENTA AGGRESSIONE NEL CENTRO STORICO DI LECCE: PRESI DI MIRA ARCHITETTO E COLLABORATRICE

(f.f.)_____________

Momenti di paura ieri sera nel cuore del centro storico leccese, dove un architetto e la sua assistente sono stati improvvisamente aggrediti all’interno del loro studio professionale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 in vico Giambattista del Tufo, nei locali al primo piano che ospitano lo studio “Gruppo Foresta”. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di circa 45 anni avrebbe fatto irruzione all’interno e, senza alcun preavviso né apparente motivo, avrebbe iniziato a colpire con pugni l’architetto Alfredo Foresta e la sua collaboratrice.

La scena di violenza non si è fermata tra le mura dell’ufficio: l’aggressore ha infatti continuato in strada, sotto gli occhi increduli di passanti e gestori di locali vicini. Alcuni presenti sono intervenuti per bloccarlo, evitando conseguenze peggiori.

Nel frattempo è stata allertata la polizia: gli agenti della squadra mobile sono giunti sul posto e hanno rintracciato l’uomo poco dopo, in piazza Sant’Oronzo. Identificato, è risultato essere una persona già nota alle forze dell’ordine.

L’architetto e la sua assistente hanno riportato ferite e contusioni e sono stati accompagnati per le cure necessarie. Foresta, visibilmente scosso, ha sporto denuncia e si è recato in ospedale per ulteriori accertamenti.

La questura di Lecce ha avviato le indagini per comprendere le ragioni dell’aggressione e ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.

