DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 10 settembre 2025.

La Chiesa festeggia San Salvio, e pure San Nicola da Tolentino, frate dell’Ordine di Sant’Agostino venerato come santo dalla Chiesa cattolica che lo ha canonizzato nel 1446. E’ il protettore degli oppressi, dell’infanzia e maternità e dei monaci agostiniani.

A Leverano festeggia il suo compleanno la nostra amica Angela Tarantino, auguri!

Alle ore 21.00 del 10 settembre 1952 andava in onda il primo telegiornale italiano della storia. Diretto da Vittorio Veltroni, padre di Walter, aveva una durata di quindici minuti, non prevedeva il collegamento con altre sedi o inviati ed era affidato alla voce di Riccardo Paladini, speaker televisivo.

Prodotta negli studi RAI di Milano, la prima edizione del telegiornale si interessò della regata storica di Venezia, dei funerali del conte Sforza, della campagna elettorale negli Usa e del Gran Premio di Formula 1 a Monza. Per tutti gli anni Cinquanta, le edizioni settimanali furono solo tre, il martedì, il giovedì e il sabato.

Proverbio salentino: LU POI E’ PARENTE TE LU MAI

Il poi è parente del mai.

Quando qualcuno ci promette che “poi” onorerà gli impegni presi è bene preoccuparsi perché con molta probabilità quel momento non arriverà mai.

