GALLIPOLI: GIOVANE CON PRECEDENTI FINISCE AI DOMICILIARI PER MINACCE E STALKING CONTRO L’EX COMPAGNA

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 33enne gallipolino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati commessi in ambito familiare.

Il giovane, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex compagna, misura notificata all’inizio di settembre, ha continuato a perseguitarla ignorando i vincoli imposti dall’autorità giudiziaria.

Secondo quanto accertato dagli agenti del Commissariato di Gallipoli, il giovane avrebbe messo in atto una serie di pedinamenti, appostamenti e minacce, arrivando persino a presentarsi sotto l’abitazione della donna in piena notte, creando un clima di forte tensione e paura.

Più volte i poliziotti sono intervenuti constatando la presenza ravvicinata dell’indagato nei pressi della vittima, anche in orari notturni, circostanza che ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

Alla luce di tali comportamenti, ritenuti indice di una persistente pericolosità e della possibilità concreta di recidiva, il gip ha disposto per il 33enne la misura degli arresti domiciliari, ritenuta necessaria per interrompere la sua condotta persecutoria e garantire la tutela della vittima.

