DIARIO DEL GIORNO / SABATO 13 SETTEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 13 settembre 2025.

San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa, protettore degli esiliati e dei predicatori.

In Giappone, come oggi, ormai già quaranta anni fa, nel 1985, viene pubblicato il celebre videogioco “Super Mario Bros.” Primo titolo della fortunata serie di “Super Mario”, nato da un’idea di Shigeru Miyamoto, ha venduto dal suo lancio circa quaranta milioni di copie, portando la Nintendo alla ribalta del mercato mondiale di videogames. Il gioco narra le avventure di Mario e Luigi, due fratelli italiani che si muovono all’interno del Regno dei Funghi per salvare la principessa Peach dal malvagio Bowser.

Proverbio salentino: CI GIRA LICCA E CI RESTA A CASA SICCA

La traduzione letterale è: chi gira lecca e chi resta a casa secca.

Questo proverbio sta ad indicare che coloro che vanno in giro per lavoro o anche per piacere, comunque portano a casa qualcosa.

Solitamente veniva utilizzato dalle donne salentine che quando uscivano per andare a trovare vicine di casa, parenti o amiche, queste non le lasciavano andare via senza avere offerto loro i prodotti della terra, o qualche pietanza appena preparata.

Stava pure a significare che le persone, che non restavano chiusi in casa avevano più opportunità di fare incontri sentimentali.

Category: Costume e società