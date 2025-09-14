SPARATORIA NELLA NOTTE A TARANTO

(f.f.) ____________ Si torna a sparare a Taranto. Questa notte sicari rimasti ignoti – le indagini dei Carabinieri sono in corso – hanno sparato diversi colpi di pistola contro un giovane che viaggiava in moto in borgata Lama, periferia sud della città.

La vittima è stato raggiunto da un proiettile ad una gamba. Soccorso e portato all’ospedale Santissima Annunziata, non è in pericolo di vita. Illeso l’altro giovane che viaggiava con lui.

Gli attentatori sono sopraggiunti a bordo di un’altra moto e, dopo aver sparato, si sono allontanati rapidamente nel buio della notte.

Non si conoscono ancora i motivi dell’agguato.

Category: Cronaca