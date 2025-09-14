ALLISTE, RAPINA AL BAR: FERITO IL TITOLARE A COLPI DI PISTOLA, LADRI IN FUGA CON 5MILA EURO

(f.f.) __________

Momenti di terrore questa notte in un locale del centro di Alliste, dove tre uomini armati hanno assaltato un bar portando via l’incasso della giornata, pari a circa 5mila euro. Il colpo è avvenuto alle 3, quando i rapinatori, con il volto nascosto da cappelli e cappucci, hanno fatto irruzione all’interno del Bar Kalimba di via Piazza.

Uno di loro, armato di pistola, ha minacciato il titolare, un 52enne del posto, mentre gli altri lo costringevano a consegnare il denaro.Per intimidirlo ulteriormente, l’uomo è stato colpito con il calcio dell’arma in pieno volto, riportando ferite sanguinanti. Dopo aver afferrato il contante custodito in cassa, i malviventi sono fuggiti a bordo di una Fiat Punto scura.

Non si esclude la presenza di un quarto complice rimasto all’esterno come autista.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Casarano (nella foto), che hanno avviato i rilievi e raccolto le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Le indagini puntano a individuare la banda, mentre gli inquirenti auspicano eventuali segnalazioni da parte di residenti che possano aver notato particolari utili.Il barista è stato soccorso dai sanitari e medicato: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

L’episodio richiama un precedente simile avvenuto a marzo nella vicina Melissano, quando un gruppo armato agì con modalità quasi identiche all’interno di una tabaccheria.

Indagini in corso.

Category: Cronaca