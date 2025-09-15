LE IDEE / AMAZON RENDE BENISSIMO, L’ALTA FINANZA INTERNAZIONALE NELLA SUA OCCULTA STRATEGIA DI DOMINAZIONE SENZA CONFINI GENERA TERRIFICANTI DISEGUAGLIANZE SOCIALI. L’AMARA RIFLESSIONE DI PAPA LEONE XIV

(Rdl) ____________ E’ la sua prima intervista, concessa al quotidiano peruviano El Comercio e al quotidiano on line statunitense Crux, i cui contenuti sono stati diffusi oggi.

Papa Leone XIV affronta il tema della sempre più crescente diseguaglianza sociale su scala planetaria, in un mondo in cui i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.

“E’ molto importante avviare una riflessione più approfondita, cercando di capire perché il mondo sia così polarizzato. Cosa sta succedendo? Ci sono molte ragioni. La crisi del 2020 e la pandemia hanno avuto un effetto su tutto questo, ma credo che sia iniziato molto prima. Forse, in alcuni luoghi, anche la perdita di un senso più elevato della vita umana ha qualcosa a che fare con questo. Il valore della vita umana, il valore della famiglia e il valore della società. Se perdiamo il senso di questi valori, che importanza ha ormai? A questo si aggiungono altri fattori. Uno molto significativo è il divario sempre più ampio tra i livelli di reddito della classe lavoratrice e quelli dei più ricchi. Ad esempio, gli amministratori delegati che sessant’anni fa potevano guadagnare da quattro a sei volte di più dei lavoratori, ora, secondo gli ultimi dati che ho visto, guadagnano seicento volte di più di quanto ricevono i lavoratori medi. Ieri ho letto la notizia che Elon Musk diventerà il primo trilionario al mondo. Cosa significa e di cosa si tratta? Se questo è l’unico valore che conta oggi, allora siamo in guai seri… Ho letto la notizia che Elon Musk è destinato a diventare il primo triliardario al mondo. Cosa significa e di cosa si tratta? Se questa è l’unica cosa di valore oggi, allora siamo nei guai…”

