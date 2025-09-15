MATINO, RAPINA ALL’ALBA: ENTRANO IN TABACCHERIA E SCAPPANO COL BOTTINO

(f.f.)__________

Momenti di tensione all’alba di questa mattina a Matino, dove due malviventi hanno messo a segno una rapina ai danni di una tabaccheria in via Po, vicino alla stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due uomini sono arrivati sul posto a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta di colore nero, risultata rubata.

Uno dei due, con il volto coperto da passamontagna e armato di pistola, ha esploso un colpo in aria per intimidire il titolare, riuscendo così a impossessarsi dell’incasso della giornata, stimato intorno a mille euro. Dopo aver prelevato il denaro, i rapinatori hanno abbandonato la vettura con cui erano giunti e sono fuggiti a bordo di una Volkswagen Polo.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale, impegnati nella raccolta di testimonianze e nella visione delle telecamere di sorveglianza della zona, alla ricerca di elementi utili per risalire ai responsabili.

Category: Cronaca