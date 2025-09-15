“Voglio una vita resiliente”. BERNARD ALONSO E CECILE GUIOCHON INSEGNANO A REGOLARSI SUI RITMI DELLA NATURA

(Rdl) ___________ E’ uscito oggi il saggio “PERMACULTURA UMANA Strumenti per un progetto di vita resiliente“, scritto da due esperti della materia, il canadese Bernard Alonso e la francese Cecile Guiochon ed edito da Terra Nuova (246 pagg. 21 euro.

La permacultura è un sistema etico-filosofico e un metodo di progettazione che mira a creare insediamenti umani sostenibili e rigenerativi , ispirandosi ai modelli degli ecosistemi naturali per soddisfare i bisogni umani con una bassa impronta ecologica. Il termine, nato in Australia negli anni ’70, deriva da “permanent agriculture” (“agricoltura permanente”) e “permanent culture” (“cultura permanente”), enfatizzando l’obiettivo di creare una cultura umana sostenibile nel tempo attraverso un’ecologia applicata.

Nel loro libro, Alonso e Guiochon hanno redatto una guida pratica, riccamente illustrata e all’avanguardia, che utilizza i princìpi della permacultura per insegnare a progettare in modo ecologico e sostenibile la nostra vita, prendendoci cura delle persone e della Terra. In particolare

La riscoperta dei nostri profondi legami con l’acqua, il suolo e la natura.

Senza dimenticare mai che cambiando noi stessi cambiamo il mondo.

