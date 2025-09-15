SPARATORIA NOTTURNA A RUFFANO: 17ENNE FERITO DURANTE UNA LITE

(f.f.) _____________

Attimi di paura questa notte a Ruffano, dove un ragazzo di 17 anni è stato colpito da un proiettile al fianco destro. L’episodio si è verificato intorno all’una e trenta, nei pressi di un bar di via Asia, abituale punto di incontro per molti adolescenti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, una discussione tra coetanei sarebbe degenerata rapidamente, trasformandosi in un violento regolamento di conti. Sul posto sarebbe arrivata un’auto dalla quale sono stati esplosi diversi colpi di pistola. Alcuni proiettili hanno centrato un veicolo in sosta, dietro il quale il minorenne avrebbe tentato di trovare riparo, venendo comunque raggiunto da un colpo.

Il giovane è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Le sue condizioni sono stabili e non risulta in pericolo di vita. Nelle prossime ore sarà ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica dell’agguato.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Casarano, che hanno avviato i rilievi e raccolto i filmati di videosorveglianza che avrebbero immortalato la scena e l’auto degli aggressori. Intanto, altri quattro ragazzi presenti al momento della sparatoria sono stati identificati e verranno ascoltati per fornire elementi utili alle indagini.

Category: Cronaca