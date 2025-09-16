INCIDENTE DOMESTICO, GIOVANE MADRE GRAVEMENTE FERITA

(f.f.) ____________ La porta di case si schiude inavvertitamente, lasciandola fuori e molto preoccupata, perché dentro era rimasto il figlio di 3 anni. Allora la giovane mamma ha tentato di entrare passando dal cornicione dell’appartamento del suo alloggio, a diversi metri di altezza, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto, sul cortile interno. Dato l’allarme, è stata soccorsa dal 118 e portata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova ricoverata in prognosi riservata per diversi traumi riportati nella caduta.

Avvisato di quanto successo, il marito si è precipitato dal bambino, che stava bene.

E’ successo ieri a Oria.

