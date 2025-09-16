LECCE, DROGA A BORGO SAN NICOLA: DENUNCIATI DETENUTO E PARENTE

(f.f.)________________

Tentativo di introdurre droga all’interno della casa circondariale di Borgo San Nicola sventato dagli agenti della polizia penitenziaria. Un detenuto e un suo familiare sono stati denunciati all’autorità giudiziaria dopo essere stati sorpresi durante uno scambio sospetto nella sala colloqui.

Il controllo, avvenuto lo scorso 10 settembre e reso noto solo in queste ore, ha permesso di sequestrare due voluminosi involucri di plastica contenenti circa 150 grammi di hashish, poco più di 10 grammi di cocaina e persino un bilancino elettronico di precisione completo di batterie. Un dettaglio che lascia ipotizzare la destinazione delle sostanze allo spaccio interno al penitenziario.

Gli operatori, insospettiti dai movimenti tra i due, sono intervenuti bloccando immediatamente la consegna e recuperando gli ovuli. Dopo le verifiche chimiche e l’inventario del materiale sequestrato, tutto è stato posto a disposizione della magistratura.

Il pubblico ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto la denuncia di entrambi i soggetti coinvolti, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni responsabilità.

Category: Cronaca