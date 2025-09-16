SPETTACOLO TEATRALE “La Porta Proibita – La storia di Barbablù” DI SELENIA STOPPA A UGENTO SABATO 20

di Andrea Polo ______________

Ci risiamo.

Selenia Stoppa l’ha rifatto.

Evidentemente ci ha preso gusto ed ora è pronta a presentare la sua nuova opera: “La Porta Proibita – La storia di Barbablù”

L’opera, della durata di 40 minuti, intreccia parole, musica e danza, restituendo nuova vita alla celebre fiaba di Barbablù in un’esperienza immersiva sospesa tra realtà e immaginazione. La natura, cornice e protagonista al tempo stesso, amplifica la potenza evocativa della rappresentazione.

Sul palco: Filippo d’Ospina, Maria Rosaria Portaccio, Michela Margari, Vanessa Caputo, Daniela Primiceri, Barbara Corsini e Flavia Attanasi. Regia di Selenia Stoppa.

Quello che Selenia porta in scena non è un semplice spettacolo: l’autrice e regista regala al pubblico non solo una bellissima storia ma renderà partecipe chi ascolta, guarda e sente, della magia sensoriale dei sentimenti che si possono non solo percepire ma addirittura toccare.

Si, avete capito bene, il cuore verrà accarezzato delicatamente e l’anima verrà cullata dolcemente; sentirete qualcosa che difficilmente dimenticherete.

Non perdete l’occasione di rimanere ammaliati dai lavori di Selenia, dunque, e non prendete impegni per Sabato 20 settembre alle ore 17:30 dove il suggestivo scenario del Bosco Monticolomi di Ugento (LE) ospiterà lo spettacolo teatrale “La Porta Proibita – La storia di Barbablù”, scritto e diretto da Selenia Stoppa.

Info e prenotazioni: 342 0430081

Selenia Stoppa è Performer, regista e direttrice della Casa dell’Attore e del Performer, scuola di recitazione pugliese, Selenia Stoppa è anche vocal coach e studiosa di scienze psichiche. La sua ricerca artistica unisce tecnica e spiritualità in un approccio olistico alla scena. Tra i suoi lavori più noti figurano “Mia, minuetto per Mia Martini”, “Volta la carta” dedicato a Fabrizio De André, la rivisitazione di “Amore e Psiche”… spettacoli che hanno riscosso grande successo di pubblico e critica. In Salento, Selenia Stoppa cura la direzione artistica di numerosi eventi culturali, contribuendo alla crescita e alla diffusione dell’arte, che per lei è un linguaggio universale, capace di unire corpi, voci e anime. La sua visione olistica del teatro intreccia tecnica, emozione e ricerca interiore, trasformando ogni spettacolo in un rito collettivo che coinvolge artista e spettatore in un dialogo profondo.

