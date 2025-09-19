DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 19 SETTEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è venerdì 19 settembre 2024.

La Chiesa celebra San Gennaro! E tanti auguri ai nostri lettori e amici che portano questo nome!

Il 19 settembre del 1959 nasceva Giancarlo Siani, giornalista italiano di origini napoletane ucciso dalla camorra nel 1985.

Oggi avrebbe 65 anni.

I suoi assassini sono stati catturati ben dodici anni dopo la sua morte.

Siani era finito nel mirino della criminalità organizzata a causa delle sue inchieste sul legame tra mala e politica, ma a costargli la vita nello specifico fu l’inchiesta sugli appalti pubblici per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto dell’Irpinia del 1980.

La sua carriera da giornalista inizio da giovanissimo quando, iscritto all’università dopo la Maturità Classica, collabora con alcuni periodici napoletani mostrando un interesse particolare per le tematiche dell’emarginazione.

Si occupava principalmente di cronaca nera e camorra, e proprio il suo studio sugli intrecci di politica e mafia gli fece scoprire una serie di collegamenti stabili tra boss e politici locali.

Venne ucciso nei pressi della sua abitazione, nel quartiere napoletano dell’Arenella, da un commando di due uomini con dieci colpi di pistola alla testa, quando era ancora a bordo della sua auto.

Proverbio salentino: A DDHU C’E’ GUSTU NU CCE PERDENZA

Dove c’ è gusto, non c’è perdita.

Si suol dire di una situazione se che pure procura un danno economico, gratifica diversamente chi la compie.

Category: Costume e società