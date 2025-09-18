I DUE TECNICI ALLA VIGILIA DI LECCE-CAGLIARI, VENERDI’ 19 SETTEMBRE 20.45. DI FRANCESCO: “Fiducia a questa squadra”. PISACANE: “Andiamo a vincere”

(Rdl) ______________ “A Bergamo la squadra mi è piaciuta tantissimo nei primi trentacinque minuti, soprattutto per quello abbiamo prodotto” – ha detto questo pomeriggio, nella consueta conferenza – stampa della vigilia, l’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco e, fra le altre cose, ha poi aggiunto – “Ci sono dei momenti in cui bisogna avere equilibrio. Stiamo trovando la forma giusta, magari non siamo stati aiutati da alcune situazioni, ma non voglio creare alibi. Sarà una partita importante, come altre a seguire, ma non è una finale“. Come sempre accade nelle conferenze stampa della vigilia, come tutti i suoi colleghi, infine Di Francesco non si è sbilanciato sulla formazione per la partita contro il Cagliari: “Cambiare vorrebbe dire creare confusione, non sono un allenatore abituato a fare esperimenti. Devo dare delle certezze ai ragazzi, Camarda e Stulic in coppia può essere una soluzione a cui penso per migliorare l’attacco. Ma diamo fiducia a questa squadra, senza giudizi frettolosi”.

L’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane aveva parlato già ieri, prima della partenza della squadra per il Salento (nella foto):

“E’ uno scontro diretto importante e non sarà facile anche grazie al loro pubblico. Per noi, dopo quella vinta contro il Parma, è la seconda finale di seguito del nostro mini campionato. Giocheremo per vincere, ma con intelligenza. Dovremo essere compatti e lucidi, perché non sarà una partita facile in un ambiente caldo”.

Lecce – Cagliari si gioca al Via del Mare venerdì 19 settembre 2025, arbitra il signor Luca Zufferli di Udine, fischio di inizio ore 20.45.

