SALENTO, DUE OPERAZIONI ANTIDROGA DEI CARABINIERI: UN ARRESTO A PISIGNANO E UN ALTRO A OTRANTO

Proseguono senza sosta le attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce per arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Nelle ultime ore, due distinti interventi hanno portato al sequestro di sostanze illegali, all’arresto di una persona e alla denuncia di un’altra.

Il primo episodio si è verificato ieri mattina a Pisignano, frazione di Vernole. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, coadiuvati dalla locale Stazione e dall’unità cinofila del Nucleo di Modugno, hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 41enne con precedenti specifici. Nel corso della perquisizione sono stati trovati circa 90 grammi di cocaina suddivisi in dosi, oltre 430 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 11mila euro in contanti. L’uomo, Andrea Carmine Pariti, è stato condotto nel carcere di Borgo San Nicola come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Poche ore dopo, questa notte, un’altra operazione ha interessato la città di Otranto. Verso le 4 del mattino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie hanno fermato un 24enne che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico. Addosso gli sono stati trovati una dose di cocaina e 480 euro in banconote. La successiva perquisizione della stanza di un B&B dove alloggiava ha permesso di recuperare 35 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana e due bilancini elettronici. Il giovane, arrestato in flagranza di reato, incensurato, è stato rimesso in libertà su decisione del magistrato.

Queste due operazioni confermano l’impegno costante dell’Arma nel contrasto al traffico di droga e nella difesa del territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Si precisa che i procedimenti sono tuttora nella fase iniziale e che la colpevolezza degli indagati potrà essere accertata solo in sede processuale.

