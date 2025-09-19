SALICE SALENTINO, NUOVO RAID VANDALICO NEL PARCO DEL CONVENTO

(f.f.)__________

Ancora una volta la villetta pubblica accanto al convento “Madonna della Visitazione” è finita nel mirino dei vandali. Nella tarda serata di mercoledì un gruppo di ragazzi ha preso di mira l’area verde comunale, inaugurata nel 2014 e molto frequentata dai residenti, lasciando dietro di sé segni evidenti di devastazione.

Gli autori del gesto, dopo essersi introdotti nello spazio a ridosso della biblioteca, hanno interrotto l’illuminazione della piazzetta e si sono scagliati contro l’arredo urbano: una panchina è stata distrutta, mentre le coperture in carparo delle colonne sono state frantumate. Non paghi, hanno imbrattato il pavimento del pergolato con scritte e graffiti, provocando indignazione e fastidio tra i presenti. A chi ha provato a rimproverarli, i ragazzi hanno risposto con insulti e atteggiamenti minacciosi.

Durissimo il commento del sindaco Mimino Leuzzi, che ha annunciato misure immediate: «Simili comportamenti sono intollerabili. Ho disposto che la polizia locale individui al più presto i responsabili e proceda con le sanzioni adeguate. Non resteremo inerti davanti a chi oltraggia i beni comuni, che appartengono alla nostra comunità e devono restare fruibili per tutti».

L’episodio ha suscitato rabbia e amarezza tra i cittadini, che da tempo chiedono maggiore tutela per il parco del convento, luogo simbolico e punto di ritrovo per le famiglie del paese.

