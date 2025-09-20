A COPERTINO LA VENDEMMIA DEI BAMBINI

Da CUPERTINUM Antica Cantina del Salento riceviamo e volentieri pubblichiamo __________

Si tenuta a Copertino, presso la Cantina Cupertinum, la Vendemmia e capucanale (pranzo offerto dall’imprenditore al termine di un importante lavoro, ndr) con i bambini… Forbici, cestino e stivali, pronti a correre tra i filari per raccogliere l’uva? E poi via le scarpe e tutti nei tini per schiacciare a piedi nudi gli acini, mentre sale inebriante il profumo del mosto. Vendemmiare con i bambini è un’esperienza preziosa, perché ci riporta alle cose semplici e fatte con calma, come facevano i nonni. E ai bimbi piace da impazzire. Ingredienti fondamentali: abbigliamento comodo e tanta voglia di sporcarsi… che non manca mai! A far da cornice filari di vite, giornate ancora belle e soleggiate e una cantina accogliente con i tini pronti per raccogliere l’uva e i bambini che gioiosamente la pigiano… È quel che è avvenuto presso la storica Cantina di Copertino con bambini grandi e piccoli, un’importante esperienza educativa nata dieci anni fa dalla cooperazione sociale tra varie realtà: l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecce, la Cupertinum, i Lions e Leo Club Copertino Salento “Pino Cordella”. Anche in questa decima edizione, una trentina di bambini hanno potuto godere del rapporto diretto con la vigna, scoprire con le mani i grappoli e gli acini dell’uva e sentirne profumo. Un’attivazione della sensibilità attraverso la vendemmia. La vendemmia con i bambini è un’esperienza educativa con bambini non vedenti e vedenti e un esempio di inclusività scolastica. Salvatore Peluso Presidente provinciale dell’Unione dei Ciechi di Lecce, Francesco Trono, presidente Cupertinum e agronomo, e l’enologo Giuseppe Pizzolante Leuzzi hanno guidato i bambini e gli accompagnatori nella vendemmia del vigneto impiantato nel parco della Cantina. La vendemmia è continuata poi con la parte più divertente: la pigiatura a piedi nudi nei tini e l’assaggio del succo d’uva. Alla fine, accompagnata dalla pizzica della tradizione, suonata splendidamente da Gabriella Calcagnile e Giulio Colazzo, si è svolto il “capucanale”, tradizionale momento conviviale con la merenda di fine lavoro, che accompagna il rito bacchico della vendemmia.

Si sono divertiti con i bambini e hanno portato il proprio saluto: il Sindaco Vincenzo De Giorgi; la Vice-Sindaco Romina Romano; l’Assessore Marialuce Greco; Cosimo Durante Presidente GAL Terra d’Arneo; Pietro Copani Direttore del Castello di Copertino; Paolo Lacorte Presidente regionale UICI Puglia; Emanuela Longo Direttrice di CIA Salento; i rappresentanti Lions Club: Claudio Martino Presidente Lion Copertino; Antonio Costantini Presidente zona 16; Loredana Marulli Coordinatrice distrettuale new voices; Luisa Frassanito Presidente circoscrizione.

