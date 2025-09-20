banner ad
QUATTRODICI INDAGATI PER L’INCENDIO DELL’ESTATE SCORSA A PULSANO

20 Settembre 2025

(Rdl) ____________ La Procura della Repubblica di Taranto (nella foto) ha chiuso le indagini sull’incendio che il 30 luglio 2024 devastò la pineta di Pulsano e provocò una vittima, chiedendo il rinvio a giudizio per quattordici persone, che ora hanno venti giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni.

Oltre al presunto autore, arrestato e poi sottoposto a obbligo di dimora, ci sono, indagati a vario titolo, proprietari di terreni, un funzionario comunale e un vigile del fuoco. _____________

LA RICERCA nei nostri articoli del 31 luglio e del 3 agosto 2024

IERI INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI NELLA PINETA DI PULSANO. IL REPORT DEI CARABINIERI DI QUESTO POMERIGGIO: PRESO IL PRESUNTO RESPONSABILE. ORA SARA’  INTERESSANTE CAPIRNE IL MOVENTE, LE RAGIONI DEL GESTO
INCENDIO NELLA PINETA DI PULSANO, SVILUPPI: IL PRESUNTO RESPONSABILE FINISCE IN CARCERE A TARANTO

