QUATTRODICI INDAGATI PER L’INCENDIO DELL’ESTATE SCORSA A PULSANO
(Rdl) ____________ La Procura della Repubblica di Taranto (nella foto) ha chiuso le indagini sull’incendio che il 30 luglio 2024 devastò la pineta di Pulsano e provocò una vittima, chiedendo il rinvio a giudizio per quattordici persone, che ora hanno venti giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni.
Oltre al presunto autore, arrestato e poi sottoposto a obbligo di dimora, ci sono, indagati a vario titolo, proprietari di terreni, un funzionario comunale e un vigile del fuoco. _____________
LA RICERCA nei nostri articoli del 31 luglio e del 3 agosto 2024
Category: Cronaca