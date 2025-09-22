COPPA ITALIA, MILAN – LECCE MARTEDI’ 23 SETTEMBRE 2025 LIVE IN CHIARO ITALIA 1
(Rdl) ___________ Il Lecce torna in campo subito per la Coppa Italia. Sedicesimi di finale, martedì 23 settembre ore 21, è di scena a San Siro contro il Milan, da cui, come si ricorderà, era stato battuto in campionato al Via del Mare 0 – 2 il 28 agosto scorso. Ma questa è un’altra storia. Sarà un’altra storia?
Partita secca, chi perde viene eliminato, chi vince sfiderà agli ottavi a dicembre la Lazio: in caso di parità al 90′ si andrà direttamente ai calci di rigore.
Trasmissione in tv in diretta e in chiaro su Italia 1.
Category: Sport