ANZIANA MORTA A SAN FOCA

(f.f.) _____________ Doveva essere una domenica tranquilla ancora d’estate per Maria Teresa Montinaro, 84 anni, di Castri di Lecce, invece è successa la tragedia.

E’ morta mentre faceva il bagno a San Foca, nei pressi del lungomare.

Quando gli altri bagnanti si sono accorti che stava male, sono subito scattati i soccorsi e i tentativi di rianimarla, ma è stato tutto inutile. All’arrivo dei sanitari del 118, per lei non c’era più niente da fare.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Melendugno per i rilievi del caso.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori indagini, essendosi trattato con tutta evidenza di un decesso causato da un malore risultato fatale.

Il dramma ha scosso profondamente i presenti e la comunità locale, trasformando un pomeriggio di vacanza in un episodio di dolore e sgomento.

