UN MINUTO DI SILENZIO E GIRANDOLE COLORATE A NARDÒ PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE
(Rdl) ___________ I bambini dell’IC Polo 1 di Nardò danno voce al silenzio in occasione della Giornata Internazionale della Pace.
Per celebrare la Giornata Internazionale della Pace, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Polo 1 di Nardò, con il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Alemanno, hanno trasformato il piazzale della scuola in un grande palcoscenico di pace e speranza.
Disposti ordinatamente lungo la facciata dell’edificio scolastico, i bambini hanno osservato un intenso minuto di silenzio, un gesto semplice ma carico di significato, capace di parlare più di mille parole. Tra le loro mani sventolavano girandole colorate con i colori dell’arcobaleno, accompagnate da messaggi e disegni dedicati alla pace, realizzati nei giorni precedenti durante le attività laboratoriali in classe.
Il silenzio, interrotto solo dal fruscio leggero delle girandole mosse dal vento, è diventato un linguaggio universale di unità e fratellanza.
Un’immagine forte ed emozionante che ha coinvolto non solo gli alunni, ma anche insegnanti e presenti, in un momento di condivisione e riflessione collettiva.
Con questa iniziativa, l’IC Polo 1 di Nardò ha voluto ribadire l’importanza di educare alla pace sin dalla più tenera età, ricordando che ogni piccolo gesto – un disegno, un sorriso, un minuto di silenzio – può diventare un seme di cambiamento.
Category: Costume e società