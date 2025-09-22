RITROVATO NOVANTENNE SMARRITO TRA LE CAMPAGNE DI MARTANO

(f.f.)______________

Ore di apprensione nel pomeriggio di ieri per un uomo di 90 anni che si era perso nelle campagne circostanti la cittadina di Martano. Le ricerche hanno coinvolto diverse pattuglie delle forze dell’ordine, fino al lieto epilogo grazie all’intervento della Polizia di Stato.

Intorno alle 20, una volante della Questura di Lecce è giunta sul posto per prendere parte alle operazioni di ricerca. Dopo oltre due ore di perlustrazione, attorno alle 22.45, gli agenti hanno raccolto la segnalazione di alcuni residenti che avevano percepito strani lamenti provenire da una stradina sterrata ai margini dell’abitato.

Seguendo le indicazioni, i poliziotti si sono addentrati lungo il percorso indicato e, poco dopo, hanno rintracciato l’anziano tra la vegetazione. L’uomo appariva confuso, infreddolito ma comunque cosciente. Alcuni cittadini presenti hanno fornito una coperta con cui è stato immediatamente avvolto e collocato all’interno dell’auto di servizio in attesa dei soccorsi.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118: i sanitari, dopo aver effettuato i controlli clinici di rito, hanno escluso gravi conseguenze e lo hanno dimesso. Successivamente il novantenne è stato riaccompagnato a casa e affidato alle cure dei familiari.

L’episodio si è concluso senza ulteriori complicazioni, ma ha destato grande preoccupazione nella comunità.

