DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 23 SETTEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 23 settembre 2025.

E’ l’inizio ufficiale della stagione dell’autunno.

La Chiesa celebra il veneratissimo San Pio da Pietrelcina.

A Novoli, il collega giornalista Antonio Soleti compie 50 anni: tanti auguri di buon compleanno!

Salvo D’Acquisto è stato un carabiniere italiano e Medaglia d’oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre del 1943 salvando un gruppo di civili in seguito ad un rastrellamento delle truppe naziste durante la seconda guerra mondiale.

Il giorno prima alcuni soldati tedeschi, nel corso di un’ispezione di alcune vecchie postazioni della Guardia di Finanza nei pressi di Torre di Palidoro, in località Torrimpietra, erano stati investiti dall’esplosione di una bomba a mano che provocò diversi morti e alcuni feriti.

I Tedeschi diedero la colpa ad un anonimo gruppo di attentatori locali. In seguito ai rastrellamenti, dopo aver chiesto aiuto alla locale stazione dei Carabinieri, furono catturate ventidue persone che durante il sommario interrogatorio si dichiararono, ovviamente, più volte innocenti. Ma i nazisti avevano bisogno di trovare dei responsabili e cosi, condotti i sospetti nelle vicinanze di Torre di Palidoro, fecero scavare agli ostaggi una grande buca per la loro ormai dichiarata fucilazione. Secondo le testimonianze dei superstiti Salvo D’Acquisto, tenuto precedentemente in disparte, si autoaccusò dell’attentato, addossandosi tutta la responsabilità per lasciare vivere gli ostaggi.

Proverbio salentino: CI FERRA NCHIOA E CI CAMINA TOPPA

Letteralmente: Chi ferra inchioda e chi cammina inciampa.

Chi ferra i cavalli corre il rischio che un chiodo possa andare oltre l’unghia e conficcarsi nella parte morbida dello zoccolo dell’animale, e chi cammina rischia di inciampare. Insomma è un altro modo per dire, che solo chi non fa, non sbaglia mai.

