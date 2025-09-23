PROIEZIONE DEL FILM DEL 1950 “Lo Sparviero del Nilo” A LECCE DOMENICA 28

di Raffaele Polo ____________

È una storia poco conosciuta, quella del pugile-attore Fiermonte, ricca di colpi di scena e testimoniata da decine di film interpretati dal vigoroso giovane pugliese che, a distanza di un secolo e passa, ha prestato il nome ad una ‘location’ nascosta nel centro storico di Lecce e riportata in auge proprio in questi giorni da una interessante iniziativa del poliedrico Antonio Manzo, cultore del cinema e innamorato del Salento.

Viene presentato ‘Aspettando il Premio Lù Mière calicidicinema’, un nuovo appuntamento domenica 28 settembre 2025, a sorpresa, un “fuori menù” nell’interessante museo di arte moderna “Fiermonte”, in vico dei Raynò, 4, per la prima di un ciclo di proiezioni in un giardino, circondati da arte, natura e bellezza.

«Arditamente -ci svela Antonio- proietteremo una rarissima pellicola del 1950: “Lo Sparviero del Nilo”, protagonisti, gli allora giovanissimi Vittorio Gassman, Silvana Pampanini e l’atleta pugliese, divenuto attore: il pugile Enzo Fiermonte che con la storia del museo e dell’adiacente resort ha sicuramente a che fare…»



Una nuova e romantica esperienza Lù Mière, in un luogo esclusivo nel cuore di Lecce, inaffiata nel solco del format dall’azienda vinicola “Vinoli” di “Casaranello”- Casarano (Le) che delizierà il palato e l’olfatto dei presenti.

Ingresso € 15 con degustazione libera + visione film.

*Prenotazione indispensabile per il succinto numero di posti a sedere allo 0832-1526129







