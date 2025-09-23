LIBERATE A GALLIPOLI LE TARTARUGHE SALVATE DALLA GUARDIA DI FINANZA
Questa mattina, lungo il litorale di Riva Bella a Gallipoli, due tartarughe marine hanno riacquistato la libertà dopo un delicato percorso di cure e riabilitazione.
Gli animali erano stati soccorsi lo scorso agosto nei pressi di Santa Maria di Leuca da un’unità della Guardia di Finanza impegnata in attività di pattugliamento costiero. Entrambe le tartarughe presentavano gravi difficoltà di galleggiamento, una condizione che le esponeva al rischio concreto di venire travolte dalle imbarcazioni.
Il recupero si è reso possibile grazie al supporto della Sezione Operativa Navale delle Fiamme Gialle di Gallipoli, che ha messo a disposizione personale e mezzi per garantire la messa in sicurezza e il trasferimento degli esemplari al Centro di Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento.
Una volta giunte nella struttura specializzata, le tartarughe sono state sottoposte a esami clinici accurati, tra cui radiografie ed ecografie, per verificare lo stato di salute e accertare l’assenza di corpi estranei o danni all’apparato respiratorio.
Il ritorno in mare segna un successo importante non solo per il Centro di Recupero, ma anche per la rete di collaborazione che unisce istituzioni scientifiche, forze dell’ordine e enti pubblici, tutti impegnati nella salvaguardia degli ecosistemi marini.
L’iniziativa conferma inoltre l’impegno costante della Guardia di Finanza nella difesa dell’ambiente, accanto alle ordinarie attività di vigilanza del mare, a tutela della biodiversità e della fauna protetta del territorio.
