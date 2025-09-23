SANARICA, FALLITO TENTATIVO DI INCENDIO DOLOSO NELLA NOTTE

(f.f.)____________

Un tentativo di incendio doloso è stato sventato nelle campagne di Sanarica, poco dopo la mezzanotte. Ignoti hanno cercato di dare alle fiamme una Ford Focus parcheggiata sotto un porticato all’interno di una proprietà privata. La vettura risulta intestata a un uomo di 48 anni attualmente detenuto e utilizzata dalla sua compagna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Maglie, allertati dalla centrale operativa, che hanno raggiunto la zona circa quaranta minuti dopo lo scoccare della mezzanotte. Le fiamme, che avevano interessato la parte anteriore del mezzo, sono state rapidamente domate, evitando conseguenze più gravi.

Gli autori, per poter raggiungere l’automobile, hanno scavalcato il recinto della proprietà situata in strada vicinale delle Macchie, nei pressi della provinciale 63 che porta a Botrugno. Durante il sopralluogo, i pompieri hanno rinvenuto una busta di plastica contenente diverse tavolette di “diavolina” non utilizzate, abbandonata verosimilmente nella fuga.

Le indagini sono ora condotte dai carabinieri: i primi a giungere sul posto sono stati i militari della Radiomobile di Maglie, cui hanno fatto seguito i colleghi della stazione di Muro Leccese, che stanno approfondendo ogni dettaglio per risalire ai responsabili.

L’episodio, seppur contenuto nei danni materiali, resta particolarmente allarmante per le modalità con cui è stato messo in atto, confermando la volontà di colpire direttamente un obiettivo ben preciso.

Category: Cronaca