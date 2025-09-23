OPERAZIONE ANTIDROGA AD ARNESANO: SEQUESTRATI STUPEFACENTI, AUTO RUBATE E UN ORDIGNO ARTIGIANALE

di Flora Fina __________

È scattata all’alba di ieri un’importante attività di controllo da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Lecce, supportati dai colleghi della Stazione di Monteroni. L’operazione, mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al recupero di materiale pericoloso, ha portato a risultati significativi. Le indagini hanno avuto come fulcro un garage situato ad Arnesano, dove i militari hanno scoperto una vettura rubata insieme a un ingente quantitativo di droga: circa un chilo e mezzo di marijuana “skunk”, oltre 700 grammi di hashish e una trentina di grammi di cocaina.

Accanto agli stupefacenti, sono stati rinvenuti strumenti per la pesatura e il confezionamento, oltre a circa 1.400 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel corso delle verifiche è emersa anche un’altra automobile risultata rubata, parcheggiata nelle vicinanze. All’interno del veicolo, i Carabinieri hanno trovato un ordigno rudimentale dal peso superiore a un chilo. L’intervento degli artificieri del Comando Provinciale ha consentito di mettere in sicurezza l’esplosivo, neutralizzarlo e distruggerlo senza rischi per la popolazione.

Al termine delle operazioni, un giovane del posto, con precedenti, è stato arrestato e condotto nel carcere di Lecce “Borgo San Nicola” su disposizione della Procura. Altre due persone sono state denunciate per ricettazione e detenzione di esplosivo. Le auto recuperate sono state restituite ai proprietari, mentre droga, denaro e attrezzature sono stati sottoposti a sequestro giudiziario.

L’iniziativa conferma l’attenzione costante dell’Arma sul territorio, impegnata nella lotta alle attività criminali e nello smantellamento dei circuiti legati al traffico di droga e al possesso di armi o ordigni pericolosi, al fine di garantire maggiore sicurezza alla collettività.

