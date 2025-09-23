MESAGNE, UOMO DENUNCIATO PER FUOCHI D’ARTIFICIO ILLEGALI DURANTE UNA FESTA DI COMPLEANNO

(f.f.)________________

Dopo una serie di segnalazioni da parte dei residenti, la Polizia di Stato ha individuato e denunciato un cittadino per l’accensione di fuochi pirotecnici senza alcuna autorizzazione. L’episodio è avvenuto nella serata del 14 settembre in una strada di Mesagne, dove, in occasione di un compleanno, sono stati esplosi petardi e artifici pericolosi a pochi metri dalle abitazioni e in presenza di diverse persone.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Mesagne, hanno preso avvio dai video consegnati da alcuni abitanti della zona, spaventati dagli scoppi improvvisi. Grazie alle immagini, gli investigatori hanno identificato l’autore, che convocato in commissariato ha riconosciuto le proprie responsabilità.

Il 19 settembre, al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose senza il necessario permesso della pubblica sicurezza.

Category: Cronaca