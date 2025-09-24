COPERTINO, BLITZ ANTIDROGA: IN CASA DROGA, ARMI E UN KALASHNIKOV

(f.f.) ______________

Un’operazione dei Carabinieri ha portato alla luce non soltanto sostanze stupefacenti, ma anche un vero arsenale nascosto all’interno di un’abitazione del centro cittadino. L’intervento, scattato ieri e condotto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli con il supporto della Tenenza di Copertino, si è concluso con l’arresto di un giovane già noto alle forze dell’ordine, Luca Mazzotta, 29 anni.

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato una ventina di dosi di cocaina e marijuana, insieme a strumenti tipici del confezionamento, bilancini di precisione e circa 230 euro in contanti, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio. Ma la scoperta più sorprendente è stata un vero e proprio deposito di armi: un fucile d’assalto AK-47, una pistola Colt M1911, pezzi di armi con matricola abrasa e una pistola ad aria compressa con relative ricariche di gas.

Non solo: tra il materiale sequestrato è stato rinvenuto persino un berretto storico dell’Arma dei Carabinieri, sul quale sono in corso accertamenti per chiarirne la provenienza.

Al termine delle formalità, il giovane è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che coordina l’indagine.

