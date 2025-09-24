GALLIPOLI, BLITZ DELLA POLIZIA NELL’EX CONVENTO: SEQUESTRATI DROGA ED ESPLOSIVI, DUE ARRESTI E UNA DENUNCIA

(f.f.)______________

Maxi operazione della Polizia di Stato all’interno dell’ex convento dei Frati Cappuccini, in Corso Italia, da tempo segnalato come punto sensibile per traffici illeciti. L’intervento, scattato nel pomeriggio di ieri, ha portato all’arresto di una coppia di coniugi, alla denuncia di un 34enne e alla segnalazione di un 48enne al Prefetto.

Il complesso residenziale, già in passato finito sotto la lente delle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio, era stato recentemente monitorato dagli agenti, che avevano notato continui movimenti di persone note come assuntori di stupefacenti. Dopo giorni di osservazione, la polizia ha deciso di entrare in azione con il supporto del Commissariato di Taurisano e di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Nella prima abitazione perquisita, una rimessa adibita a deposito dalla coppia arrestata (un uomo di 52 anni, con precedenti, e la moglie di 44), gli agenti hanno trovato 200 grammi di cocaina suddivisa in 60 dosi e cinque pietre allo stato puro, circa 500 grammi di hashish in panetti sottovuoto, oltre a piccole quantità di marijuana.

In casa erano presenti anche coltelli con tracce di droga, un bilancino di precisione e bustine di cellophane per il confezionamento. Per i due è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio: il marito è stato trasferito in carcere, mentre per la donna sono stati disposti i domiciliari.

La seconda perquisizione ha riguardato l’abitazione di un 48enne di Gallipoli, dove sono stati trovati 4,6 grammi di hashish. L’uomo è stato segnalato al Prefetto come assuntore e la sostanza sequestrata.

Più delicato l’intervento nella terza casa, occupata da un 34enne di Nardò, già noto alle forze dell’ordine, dove sono stati rinvenuti tre colpi da mortaio da 80 millimetri, tre bombe carta e un grosso petardo. Vista la pericolosità del materiale, sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Brindisi, che hanno messo in sicurezza gli ordigni per la distruzione. Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per detenzione abusiva di materiale esplodente.

Gli investigatori stanno ora valutando l’applicazione di misure di prevenzione personali nei confronti dei soggetti coinvolti. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso un’area che, da anni, rappresenta un punto critico per il traffico di droga nell’intera zona di Galippoli.

