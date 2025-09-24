TREPUZZI, MINACCIA LA MADRE E I FRATELLI PER 20MILA EURO: ARRESTATO
Momenti di paura ieri in una casa di Trepuzzi, dove un uomo è stato fermato dai Carabinieri dopo l’ennesima aggressione ai danni dei familiari. Da tempo, infatti, l’uomo pretendeva denaro dalla madre con cui vive e dai fratelli, arrivando a spingerli e a minacciarli di morte pur di ottenere 20mila euro, somma che, secondo gli investigatori, sarebbe servita a coprire alcuni debiti.
Quando la richiesta è degenerata in nuove violenze e intimidazioni, i militari della Stazione locale, supportati dalla Compagnia di Campi Salentina, sono intervenuti prontamente, bloccando l’uomo in flagranza di reato.
Dopo le procedure di rito, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Lecce, su disposizione del pubblico ministero di turno, che coordina le indagini.
L’episodio mette in evidenza, ancora una volta, l’impegno dei Carabinieri nel garantire protezione alle vittime di violenza domestica e nel presidiare costantemente il territorio per la sicurezza dei cittadini.
Category: Cronaca