LECCE, TIFOSO FERMATO CON UN FUMOGENO ALLO STADIO: DASPO

Durante la partita di Serie A Lecce-Cagliari, disputata lo scorso 19 settembre al Via del Mare, la Polizia di Stato ha fermato un giovane tifoso giallorosso sorpreso con un fumogeno nascosto nei pantaloni. Per lui è scattata immediatamente la misura del DASPO.

Il ragazzo, 24 anni, residente a Carpignano Salentino, è stato controllato intorno alle 20.50 all’ingresso numero 11, nell’area dei filtraggi di sicurezza.

Gli agenti hanno scoperto che nascondeva un artifizio pirotecnico lungo circa dieci centimetri, ancora inesploso, che è stato sequestrato.Il giovane è stato denunciato a piede libero per possesso di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Secondo gli investigatori, se il fumogeno fosse stato acceso, avrebbe potuto mettere a rischio non solo la sua incolumità, ma anche quella degli altri spettatori, dei calciatori e del personale presente nello stadio.

Il Questore di Lecce, ritenendo il comportamento particolarmente grave e potenzialmente dannoso per l’ordine pubblico, ha disposto un DASPO della durata di un anno, senza l’avvio del procedimento amministrativo ordinario, proprio per impedire la possibilità di recidiva in un momento in cui la stagione calcistica è appena iniziata. La misura impone al tifoso il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi italiani dove si disputano incontri di Serie A, B, Lega Pro, campionati dilettantistici e competizioni internazionali, comprese le partite della Nazionale.

Inoltre, per lo stesso periodo, non potrà avvicinarsi alle aree circostanti lo stadio di Lecce nelle ore precedenti e successive agli incontri ufficiali, né alle zone di parcheggio e alle vie di accesso utilizzate dai tifosi e dai mezzi di trasporto. Il provvedimento è entrato in vigore dalla data di notifica e resterà valido fino a settembre 2026.

