banner ad
banner ad
banner ad

ALLA RISCOPERTA DELLE MERAVIGLIE BIZANTINE NEL SALENTO. DUE GIORNATE A TARANTO E A LECCE. DOMENICA 28 FOCUS SULLA SPLENDIDA, QUANTO SCONOSCIUTA CHIESA DI SAN NICCOLO’ DEI GRECI, RIONE ‘CHIESA GRECA’ APPUNTO

| 25 Settembre 2025 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Stefano Donno, editore de I Quaderni del Bardo Edizioni e supporto comunicazione per Progetto Heritage Hub promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, ci manda il seguente comunicato ______________

Giornate Europee del Patrimonio 2025

Itinerario bizantino nel Salento: due giornate tra Taranto e Lecce

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, la Pro Loco Lecce APS, con il progetto Heritage Hub, sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia, organizza un doppio appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’arte e della cultura bizantina nel Salento.

L’iniziativa, che rientra nel progetto “Heritage Hub: Prima rassegna dei percorsi culturali e storytelling salentino”, si svilupperà in due giornate: sabato 27 settembre a Taranto e domenica 28 settembre a Lecce, con workshop, mostre, aperture straordinarie e momenti di approfondimento.

Sabato 27 settembre – Taranto

Ore 10.00 – 12.00: Apertura straordinaria delle chiese

Chiesetta del Crocifisso a Lizzano (TA)

Chiesa di San Marco a Torricella (TA)

Ore 17.00 – Cantina vinicola Masseria Cicella (Torricella – TA)

Saluti istituzionali:

Gianfranco Palmisano, Presidente Provincia di Taranto

Michele Schifone, Vinicola Cicella

Apertura mostra fotografica “Architetture rurali bizantine” a cura di Francesca Rizzo

Ore 17.30 – Workshop “Verso un itinerario culturale europeo d’Arte Bizantina”

Verso l’itinerario europeo bizantino – Francesco Maiorano

L’arte bizantina nel Salento – Ettore Bambi, Pro Loco Lecce APS

Itinerari bizantini nella provincia di Lecce – Protopapas Nik Pace

L’arte bizantina nel tarantino – Gianfranco Franzoso, docente di storia dell’arte

Ore 19.30 – Aperitivo bizantino

Info e prenotazioni: +39 342 9420932

Domenica 28 settembre – Lecce

Ore 17.30 – Chiesa di San Niccolò dei Greci, Piazzetta Chiesa Greca LECCE (le foto che abbiamo messo in copertina, al centro e al fondo sono state realizzate da Raimondo Rodia per il suo gruppo Facebook RaiRo, ndr)

Introduzione: Maria Gabriella de Judicibus, Presidente Pro Loco Lecce APS e Consigliera UNPLI Puglia (Delegazione “Tra i due mari”)

Intervento del Protopapa Nik Pace

Presentazione in anteprima del tour virtuale alla Chiesa Greca e ai suoi sotterranei a cura di Ilenia Fracasso e Gianluca Romano (Ingegnart)

Info e prenotazioni: +39 351 5032693

Un itinerario tra storia, cultura e identità

Il percorso bizantino nel Salento rappresenta un ponte tra passato e presente, unendo la tradizione locale a una prospettiva europea. L’iniziativa intende valorizzare i luoghi simbolo del patrimonio bizantino del territorio, coniugando ricerca storica, esperienze immersive e nuove tecnologie digitali.

Il tour virtuale sarà visitabile dal 28 settembre 2025 in poi sul Portale editoriale www.prolocolecce.it.

Per maggiori informazioni:

www.prolocolecce.it

laprolocodilecce@libero.it

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad