ALLA RISCOPERTA DELLE MERAVIGLIE BIZANTINE NEL SALENTO. DUE GIORNATE A TARANTO E A LECCE. DOMENICA 28 FOCUS SULLA SPLENDIDA, QUANTO SCONOSCIUTA CHIESA DI SAN NICCOLO’ DEI GRECI, RIONE ‘CHIESA GRECA’ APPUNTO
Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Stefano Donno, editore de I Quaderni del Bardo Edizioni e supporto comunicazione per Progetto Heritage Hub promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, ci manda il seguente comunicato ______________
Giornate Europee del Patrimonio 2025
Itinerario bizantino nel Salento: due giornate tra Taranto e Lecce
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, la Pro Loco Lecce APS, con il progetto Heritage Hub, sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia, organizza un doppio appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’arte e della cultura bizantina nel Salento.
L’iniziativa, che rientra nel progetto “Heritage Hub: Prima rassegna dei percorsi culturali e storytelling salentino”, si svilupperà in due giornate: sabato 27 settembre a Taranto e domenica 28 settembre a Lecce, con workshop, mostre, aperture straordinarie e momenti di approfondimento.
Sabato 27 settembre – Taranto
Ore 10.00 – 12.00: Apertura straordinaria delle chiese
Chiesetta del Crocifisso a Lizzano (TA)
Chiesa di San Marco a Torricella (TA)
Ore 17.00 – Cantina vinicola Masseria Cicella (Torricella – TA)
Saluti istituzionali:
Gianfranco Palmisano, Presidente Provincia di Taranto
Michele Schifone, Vinicola Cicella
Apertura mostra fotografica “Architetture rurali bizantine” a cura di Francesca Rizzo
Ore 17.30 – Workshop “Verso un itinerario culturale europeo d’Arte Bizantina”
Verso l’itinerario europeo bizantino – Francesco Maiorano
L’arte bizantina nel Salento – Ettore Bambi, Pro Loco Lecce APS
Itinerari bizantini nella provincia di Lecce – Protopapas Nik Pace
L’arte bizantina nel tarantino – Gianfranco Franzoso, docente di storia dell’arte
Ore 19.30 – Aperitivo bizantino
Info e prenotazioni: +39 342 9420932
Domenica 28 settembre – Lecce
Ore 17.30 – Chiesa di San Niccolò dei Greci, Piazzetta Chiesa Greca LECCE (le foto che abbiamo messo in copertina, al centro e al fondo sono state realizzate da Raimondo Rodia per il suo gruppo Facebook RaiRo, ndr)
Introduzione: Maria Gabriella de Judicibus, Presidente Pro Loco Lecce APS e Consigliera UNPLI Puglia (Delegazione “Tra i due mari”)
Intervento del Protopapa Nik Pace
Presentazione in anteprima del tour virtuale alla Chiesa Greca e ai suoi sotterranei a cura di Ilenia Fracasso e Gianluca Romano (Ingegnart)
Info e prenotazioni: +39 351 5032693
Un itinerario tra storia, cultura e identità
Il percorso bizantino nel Salento rappresenta un ponte tra passato e presente, unendo la tradizione locale a una prospettiva europea. L’iniziativa intende valorizzare i luoghi simbolo del patrimonio bizantino del territorio, coniugando ricerca storica, esperienze immersive e nuove tecnologie digitali.
Il tour virtuale sarà visitabile dal 28 settembre 2025 in poi sul Portale editoriale www.prolocolecce.it.
Per maggiori informazioni:
Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi