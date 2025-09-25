VERNOLE: ARRESTATO 32ENNE PER MINACCE ALLA MADRE E ALLA SORELLA

(f.f.)__________

Notte movimentata a Vernole, dove i Carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione per lite domestica. I militari della locale stazione sono arrivati in un’abitazione del centro dopo che alcuni vicini avevano richiesto aiuto a causa delle urla provenienti dall’interno.

All’interno dell’appartamento hanno trovato un uomo di 32 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, in forte stato di agitazione. Il giovane, per futili motivi, stava inveendo contro la madre settantenne e la sorella trentasettenne, conviventi con lui, minacciandole e insultandole pesantemente. Grazie all’intervento immediato della pattuglia, la situazione è stata riportata sotto controllo, evitando che le minacce potessero trasformarsi in aggressioni fisiche.

L’uomo è stato bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Lecce, il trentaduenne è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola. Le indagini sono in corso e la sua posizione sarà valutata nel procedimento giudiziario, che si trova ancora nelle fasi iniziali.

