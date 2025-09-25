TARANTO: LA GUARDIA DI FINANZA ONORA SAN MATTEO, SUO PATRONO

(f.f.)__________

Taranto ha celebrato questa mattina la ricorrenza di San Matteo Apostolo, figura a cui è dedicata la protezione spirituale della Guardia di Finanza. La cerimonia religiosa si è svolta presso la parrocchia dello Spirito Santo ed è stata officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Taranto, Monsignor Ciro Miniero.

Alla celebrazione hanno preso parte le più alte cariche istituzionali, civili e militari della città e della provincia ionica, tra cui l’onorevole Giovanni Maiorano e l’Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, Comandante Interregionale Marittimo Sud.

Durante la liturgia è stato ricordato San Matteo, conosciuto anche come Levi, esattore delle imposte in Galilea che, dopo l’incontro con Cristo, abbandonò la sua professione per diventare apostolo ed evangelista. Nel 1934 fu proclamato Patrono della Guardia di Finanza da Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII, affinché il suo esempio di dedizione al dovere e di fede cristiana guidasse tutti i finanzieri.

La Messa è stata animata dalla partecipazione di militari in servizio e in congedo, insieme alle rispettive famiglie e alle sezioni locali dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Al termine, il Comandante Provinciale, Colonnello Vincenzo Cantore, ha espresso parole di gratitudine all’Arcivescovo per la vicinanza dimostrata alla Guardia di Finanza, consegnandogli un dono commemorativo in segno di riconoscenza.

