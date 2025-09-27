DIARIO DEL GIORNO / SABATO 27 SETTEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è sabato 27 settembre 2025.
San Vincenzo de Paoli.
Sant’ Erminia.
Per quanto questo nome sia rarissimo, abbiamo un’ amica che si chiama così, auguri quindi di buon onomastico alla nostra amica torinese Erminia Zanella.
Ad Alliste la nostra amica e collega Roberta Rahinò compie 42 anni: buon compleanno!
Il 27 settembre del 1943 ebbero inizio le “Quattro giornate di Napoli”, un insurrezione popolare avvenuta durante la seconda guerra mondiale da parte dei civili che congiuntamente ai militari fedeli al Regno del Sud riuscirono nell’impresa di liberare Napoli dall’occupazione tedesca.
In seguito a questo episodio la città ebbe il conferimento della medaglia d’oro al valor militare. Grazie a questa insurrezione di origine popolare quando le forze alleate arrivarono alle porte di Napoli trovarono una città già liberata dai nazisti.
Proverbio salentino: A CI ME TAE A MANGIARE CHIAMU TATA
Sta a significare che bisogna portare rispetto ed affetto a chi ci alleva, e non a chi ci ha generato.
Che belli questi ricordi! Pezzi storia. Grazie.