LA POLIZIA DI STATO DI BRINDISI CELEBRA IL SUO PATRONO SAN MICHELE

Lunedì 29 settembre la Polizia di Stato si riunirà per la tradizionale festa in onore del suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. La Questura di Brindisi ha predisposto un programma che avrà il suo momento centrale con la celebrazione della Santa Messa alle ore 10:30, presso la Chiesa dei Santi Angeli Custodi di San Pietro Vernotico.

La funzione religiosa sarà guidata dall’Arcivescovo Metropolita di Lecce, Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, insieme a don Claudio Macchitella, cappellano della Polizia di Stato, e don Vincenzo Martella, parroco della comunità ospitante.

Alla cerimonia prenderanno parte le principali autorità civili e militari della provincia, studenti delle scuole locali, il gruppo giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi, rappresentanti e sostenitori dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, oltre a numerosi cittadini che desiderano testimoniare vicinanza alle donne e agli uomini in divisa.

Accanto alla chiesa saranno allestiti stand informativi e mezzi delle varie articolazioni della Polizia di Stato: dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni alla Scientifica, dalla Stradale all’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, fino alle unità specialistiche come Artificieri e Cinofili.

La giornata avrà inizio già alle ore 9.00, quando in via Brindisi, davanti alla chiesa, sarà organizzata una raccolta di sangue promossa dalla Questura in collaborazione con l’ASL di Brindisi. L’iniziativa sarà aperta a tutta la cittadinanza, per unire la celebrazione religiosa a un gesto concreto di solidarietà.

