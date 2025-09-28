LA FLOTILLA VA AVANTI. LA SITUAZIONE

(Rdl) _____________ In un aggiornamento battuto dal suo sito web pochi minuti fa la tv Al Jazeera ha riportato la seguente notizia (traduzione dall’inglese): _____________

La Global Sumud Flotilla intraprende l’ultima tappa (dall’isola di Creta dove si era fermata, ndr) del viaggio verso Gaza.

Una flottiglia umanitaria internazionale dovrebbe raggiungere Gaza il 30 settembre.

“Il tempo passa e la flottiglia con esso: ogni minuto porta la Global Sumud Flotilla più vicina a Gaza e alla giustizia che merita”, ha dichiarato la coalizione in una dichiarazione su X.

Ha condiviso una mappa che mostra la rotta delle navi verso Gaza, sottolineando che mancano solo 399 miglia nautiche per raggiungere il territorio bloccato.

La Global Sumud Flotilla, composta da circa 50 navi, è salpata all’inizio di questo mese per rompere il blocco israeliano su Gaza e consegnare aiuti umanitari, in particolare forniture mediche, all’enclave devastata dalla guerra. _______________

La portavoce della Flotilla Maria Elena Delia è a Roma, per incontrare in serata i partiti di opposizione e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Quest’ultimo, a margine di una manifestazione di Forza Italia, ha dichiarato quanto segue: “Mi auguro che dicano tutti le stesse cose, che diciamo tutti la stessa cosa. Qui si tratta non di fare operazioni politiche, ma di tutelare la sicurezza dei cittadini italiani…Speriamo che le cose vadano per il verso giusto, c’è sempre tempo per ripesarci”. ______________

Israele è tornato a minacciare gli attivisti, con un post social del suo ministro degli Esteri Gideon Sa’ar: “Sono provovatori e servi di Hamas”.

_____________

A Otranto, dove hanno organizzato un presidio, gli attivisti della Flotilla informano sul gruppo Facebook ‘Salento per la Palestina’ del fatto che, dopo le due imbarcazioni già partite e con cui si mantengono in costante collegamento (nella foto), una terza, la Conscience, nave sempre della Freedom Flotilla, salverà alla volta di Gaza nel pomeriggio di martedì 30 settembre.

Category: Cronaca, Politica