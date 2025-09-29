DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 29 SETTEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 29 settembre 2025.

Santi Arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele.

Auguri a tutti coloro i quali portano questi nomi!

1995. Il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammette pubblicamente per la prima volta l’esistenza della base segreta militare denominata Area 51, dove si ipotizza siano conservate e studiate prove dei contatti intercorsi con Extraterrestri.

La Valerianella è una pianta da insalata, conosciuta anche come valeriana o soncino, che in Italia ha una crescita spontanea ma questo periodo dell’anno è ideale per la semina. Fiorirà in primavera, con i suoi fiori bianchi o azzurri e, senza richiedere grossi cure, può raggiungere i 30-40 centimetri di altezza.

Varietà: esistono due gruppi, quelle con seme e rosetta di foglie grossi, adatta ad un clima autunnale, e quella con rosette piccole, adatte ad un clima invernale.

Clima e terreno: predilige il clima temperato e teme asciutto. Preferibilmente terreni argillosi e non troppo lavorati.

Consociazione: con cavoli, porri ed altri ortaggi.

Semina: da luglio a inizio autunno.

Concimazione e cure colturali: non necessita particolari concimazioni. Procedere spesso con diradamento per separare le piantine e coprire con paglia l’orto in caso di forti gelate.

Raccolta: solitamente si raccoglie quando c’è una piantina con parecchie foglie. sarebbe da consumare in breve tempo dalla raccolta in quanto tende ad appassire troppo presto.

Proverbio salentino: A CHIANGERE STU MUERTU SU LACRIME PERDUTE

A piangere questo morto sono lacrime perdute.

Disperarsi o stare a rimuginare su qualcosa che ci ha procurato danno, è inutile, bisogna non pensarci più e andare avanti. Altrimenti sprecando tempo ed energie, oltre a ciò che abbiamo perso si aggiunge un ulteriore danno che è quello, di non produrre e pianificare il futuro, facendoci distrarre da quanto accaduto in passato.

