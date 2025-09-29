SG ARREDI: SILVIA GAVAZZI APRE IL SUO SHOWROOM DI ARREDAMENTO A LECCE

Dalla passione per l’interior design alla realizzazione di un sogno: sabato 11 ottobre l’inaugurazione del nuovo spazio espositivo a Lecce.

(Rdl) __________ La passione, quando incontra la determinazione, diventa progetto concreto.

È la storia di Silvia Gavazzi, professionista dell’arredamento che tra poche settimane inaugurerà a Lecce il suo showroom SG Arredi, nuovo punto di riferimento per chi cerca soluzioni d’interni di qualità, estetica e funzionalità.

Il percorso di Silvia parte da lontano ed è la sua immensa dote comunicative e le sue capacità di vendita che l’hanno condotta fin qui. Ha da sempre coltivato la sua inclinazione per il design e la cura degli spazi, e, oggi trova la sua piena espressione nello showroom che inaugurerà l’11 ottobre prossimo.

SG Arredi non sarà un semplice negozio, ma un ambiente pensato per accogliere e guidare i clienti nella progettazione della propria casa. Rivenditore ufficiale di marchi prestigiosi come Stosa Cucine, unicoconcessionario su Lecce, il nuovo spazio offrirà cucine, arredi e complementi selezionati, affiancati da un servizio di consulenza personalizzata.

“Il mio obiettivo – spiega Silvia – è interpretare i desideri delle persone, anche quando non sono ancora chiari, e trasformarli in progetti che riflettano davvero chi sono. Ogni casa va pensata come se fosse la mia”.

L’approccio è quello di una professionista che vede nell’arredamento non solo un settore commerciale, ma un linguaggio creativo capace di dare forma alle emozioni. La soddisfazione dei clienti diventa così il parametro più importante, insieme alla qualità dei materiali e alla cura dei dettagli.

L’apertura di SG Arredi segna un passo importante non solo per la carriera di Silvia Gavazzi, ma anche per la città di Lecce, che accoglie un nuovo spazio dedicato al design contemporaneo. Un luogo dove i sogni d’arredo si incontrano con competenza e passione, trasformandosi in realtà.

Category: Costume e società