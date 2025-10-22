FABIO TARANTINO PRESIDENTE FACENTE FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce ____________

Fabio Tarantino assume ufficialmente la guida di Palazzo dei Celestini.

A partire da oggi, infatti, il presidente Stefano Minerva è decaduto automaticamente dalla carica provinciale, ai sensi della Legge 56/2014 (Legge Delrio), per effetto della cessazione dalla carica di sindaco del Comune di Gallipoli (incarico da cui si è dimesso per potersi presentare candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, ndr). Ne consegue l’immediato subentro nelle funzioni del vicepresidente Fabio Tarantino.

Tarantino, che è anche primo cittadino di Martano, sarà presidente facente funzioni, fino alle nuove elezioni (da tenersi nel periodo che va dagli ultimi giorni di questo 2025, ai primi dell’entrante 2026, ndr).

“Rivolgo un ringraziamento denso di gratitudine a Stefano Minerva, per il suo costante lavoro di dialogo con le amministrazioni locali, per la sua capacità partecipativa e di coinvolgimento rispetto a tutte le forze politiche in Consiglio, nonché per i risultati raggiunti in ogni ambito di competenza dell’Ente”, dichiara Fabio Tarantino.

“La mia sarà una presidenza nel segno della continuità e in linea con quanto fatto e seminato in questi anni. Punterò a finalizzare le progettualità già in atto, ma anche ad offrire nuovi spunti per il futuro. Si procederà nel solco di quella freschezza e di quel rinnovamento che la Provincia ha rappresentato e delle tante opportunità per il territorio costruite negli anni trascorsi”.

Lecce, 22 ottobre 2025

