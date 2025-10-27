NARDO’, SPACCIATORE ARRESTATO CON DROGA E OLTRE 15MILA EURO IN CONTANTI

(f.f.)__________

Operazione della Polizia di Stato nel centro storico di Nardò: un 34enne, già noto per precedenti legati allo spaccio, è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato trovato con una notevole quantità di sostanze stupefacenti e una somma complessiva di oltre 15mila euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’intervento è scattato nel primo pomeriggio di sabato 25 ottobre, quando una pattuglia del Commissariato di Nardò, impegnata in un controllo di routine, ha notato un giovane con uno zaino sulle spalle che, alla vista della volante, ha cercato di nascondere qualcosa nella mano. Gli agenti, insospettiti dal gesto, lo hanno fermato per un controllo. Colto di sorpresa, l’uomo ha mostrato uno spinello e, su richiesta dei poliziotti, ha consegnato lo zaino ammettendo di avere con sé altra droga.

All’interno del borsone sono stati rinvenuti circa 0,6 grammi di marijuana, due spinelli già confezionati e un panetto di hashish del peso di circa 50 grammi, oltre a 10.590 euro in banconote di vario taglio. I successivi accertamenti hanno portato gli agenti a estendere la perquisizione presso l’abitazione del sospettato, dove è stato scoperto un ulteriore quantitativo di droga: circa 120 grammi di marijuana, oltre 160 grammi di hashish e 4.800 euro in contanti.Il materiale rinvenuto, insieme alla consistente somma di denaro, è stato posto sotto sequestro.

L’uomo, residente a Nardò, è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato per le formalità di rito. Considerata la flagranza del reato, il pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Lecce ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Category: Cronaca