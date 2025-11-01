DIARIO DEL GIORNO / SABATO 1 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 1 novembre 2025.

L’ antica tradizione celtica, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, continuava ad essere celebrata per tutto il Medioevo. Fu così che la Chiesa cattolica decise di ‘correre ai ripari’, istituendo la festività di Ognissanti, voluta da Alcuino, consigliere di Carlo Magno, poco dopo l’ anno 800, estesa pochi decenni dopo a tutto il regno dei Franchi dall’ imperatore Ludovico il Pio e ufficializzata nel 1475 da Papa Sisto IV.

Comunque fin dal II secolo d.C. la Chiesa d’Oriente dedicava un giorno di commemorazione a tutti i Santi, anche quelli ignoti, intendendo con ciò i martiri della fede.

Oggi la Chiesa celebra la morte di tutti i santi come giorno della loro nascita effettiva, nel passaggio cioè alla vita ultraterrena.

1 novembre 1962. In Italia esce il primo numero di Diabolik, il fumetto destinato a diventare vero e proprio fenomeno di cultura popolare e di costume.

Proverbio salentino: CI TE OLE CCHIU BENE TE MAMMA CU LE PAROLE TE NGANNA

La traduzione è: chi ti vuole (dice di volerti) più bene della mamma con le parole ti inganna.

Questo proverbio ci ricorda come non ci sia persona al mondo che ci possa amare maggiormente di colei che ci ha messo al mondo.

