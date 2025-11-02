BLITZ A TAURISANO: SCOPERTA COCAINA E ORDIGNI ARTIGIANALI, DUE IN CARCERE

(f.f.)__________

Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato che, nella giornata di ieri, ha portato all’arresto di due uomini già noti alle forze dell’ordine, nell’ambito di un’azione coordinata contro lo spaccio di droga e la detenzione illegale di materiale esplosivo. Le perquisizioni, condotte dagli agenti del Commissariato di Taurisano con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza, sono scattate in contemporanea in due diverse abitazioni della città, entrambe riconducibili a pregiudicati locali.

Nel primo intervento, gli investigatori hanno rinvenuto 130 grammi di cocaina purissima nascosta con estrema cura all’interno di una nicchia ricavata nel muro della tavernetta di un 50enne del posto. La cavità, larga pochi centimetri, era sigillata dietro un battiscopa fissato con nastro adesivo e coperta da una valigetta da lavoro: un nascondiglio studiato per eludere eventuali controlli. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato anche un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Parallelamente, durante un appostamento presso l’abitazione del secondo sospettato, un 40enne, gli agenti hanno assistito a quella che sembrava una cessione di stupefacente. Approfittando dell’ingresso momentaneamente aperto, si sono introdotti nel cortile sorprendendo un acquirente in possesso di una dose di cocaina già pronta per l’uso.

La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di un vero e proprio kit per il confezionamento: centinaia di piccoli contenitori cilindrici suddivisi per colore e misura, presumibilmente destinati alle diverse grammature di droga, insieme a denaro contante per 605 euro, un’agenda con appunti riconducibili allo spaccio e materiale con residui di polvere bianca.Ma la scoperta più inquietante è arrivata poco dopo: nascosti in una scatola di cartone, all’interno di un mobile, gli agenti hanno trovato 22 ordigni esplosivi artigianali, simili a potenti “bombe carta”, contenenti materiale ad alto potenziale non vendibile al pubblico e capace – per peso e composizione – di provocare gravi danni o addirittura morte.

Gli esplosivi, estremamente sensibili anche a sfregamento o calore, sono stati messi in sicurezza grazie all’intervento degli artificieri dei carabinieri.I due uomini sono stati arrestati: il primo per detenzione di droga ai fini di spaccio, il secondo per possesso di materiale esplosivo e, a sua volta, indagato anche per reati legati allo stupefacente.

Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

