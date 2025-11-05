DISCARICA ABUSIVA SCOPERTA A NARDO’: DENUNCIATO UN IMPRENDITORE EDILE

(f.f.)________________

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Gallipoli hanno portato a termine un’importante operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti a Nardò, in località “Boncore”, non lontano da Porto Cesareo. Grazie all’utilizzo di telecamere di sorveglianza, i militari sono riusciti a individuare un imprenditore edile responsabile di aver trasformato una vecchia cava abbandonata in una discarica a cielo aperto.

All’interno della cava, estesa per circa 1.300 metri quadrati, erano stati accumulati materiali di ogni tipo: scarti di lavori edili, resti di mobilio, sanitari fuori uso, rottami di metallo e plastica, materassi, cartoni e persino batterie. Le immagini registrate dalle telecamere hanno permesso di risalire all’autocarro utilizzato per gli scarichi e, di conseguenza, al titolare dell’impresa, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce.

All’uomo vengono contestati reati previsti dal Testo Unico Ambientale, tra cui abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, smaltimento non autorizzato e realizzazione di discarica abusiva. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo per fermare ulteriori abusi e tutelare l’ambiente.

L’attività dei Carabinieri Forestali prosegue su tutto il territorio salentino con controlli mirati, impiego di telecamere, droni e sorvoli con elicotteri, per individuare e bloccare chi gestisce illegalmente rifiuti, fenomeno noto come “rifiuto selvaggio”. Il contrasto a questa pratica, particolarmente dannosa per l’ambiente, è diventato ancora più severo dopo le recenti modifiche legislative introdotte dalla legge 147/2025, che inaspriscono le pene per chi smaltisce rifiuti senza autorizzazione.

Category: Cronaca