FRONTALE SULLA STATALE 275, ANZIANA PERDE LA VITA NELLA SUA UTILITARIA

di Flora Fina ______________

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri lungo la statale 275, poco dopo l’uscita di Scorrano in direzione Santa Maria di Leuca, dove un violento impatto frontale tra una Fiat 600 e un furgone Mercedes ha provocato la morte di una donna di 68 anni.

La vittima, Anna Maria Fanciullo, originaria di Surano, era al volante della piccola utilitaria quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un Mercedes Citan guidato da un rappresentante 47enne di Bitonto, che ha riportato soltanto lesioni di lieve entità.

L’incidente è avvenuto in un tratto dove la statale si restringe a una sola carreggiata a doppio senso di marcia. L’impatto è stato così violento da non lasciare scampo alla donna, deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile di Maglie, incaricati dei rilievi utili a stabilire la dinamica, mentre i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Presenti anche i volontari della protezione civile di Scorrano per la gestione del traffico.

Non è escluso che alla base dello scontro vi sia stato un malore improvviso della conducente della Fiat 600, ipotesi sostenuta da alcune testimonianze secondo le quali l’auto avrebbe iniziato a sbandare pochi istanti prima dell’impatto.

La statale è rimasta chiusa per oltre un’ora, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. La viabilità è stata temporaneamente deviata su percorsi alternativi indicati dal personale Anas intervenuto per la messa in sicurezza dell’area.

Category: Cronaca