INCENDIO DEVASTANTE NEL SALENTO: DUE CASE – VACANZA RIDOTTE IN CENERE

Un violento rogo ha distrutto completamente due abitazioni utilizzate come residenze estive nella tarda serata di mercoledì 5 novembre, nelle campagne di Salve, in una zona a ridosso della marina di Pescoluse. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.20 in via Serrazze, area costellata di villette utilizzate per il soggiorno turistico estivo e quasi del tutto disabitata durante i mesi invernali.

Le due strutture, di proprietà dello stesso uomo – un imprenditore edile 45enne originario di Taurisano – sono state avvolte dal fuoco nel giro di pochi minuti. Quando le prime squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto, le abitazioni erano già completamente compromesse: le fiamme avevano divorato tetti, infissi e arredi, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di salvataggio delle strutture.

L’intervento di più squadre, giunte dai comandi di Tricase, Ugento e Gallipoli, ha evitato che l’incendio si estendesse alle altre costruzioni della zona, ma non è bastato a salvare le villette, ormai irrecuperabili. Una volta domato il rogo, l’intera area è stata messa in sicurezza. Non si registrano feriti, poiché al momento dell’incendio le case erano vuote.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per stabilire l’origine delle fiamme. L’ipotesi circolata con maggiore forza già nelle prime ore è quella dell’incendio doloso: la violenza del fuoco, la stagione di chiusura delle abitazioni e l’assenza di cause accidentali apparenti hanno spinto gli investigatori a non escludere un gesto intenzionale.

Sono in corso accertamenti tecnico-scientifici e gli inquirenti stanno valutando possibili collegamenti con l’attività professionale del proprietario, attivo nel settore dell’edilizia. Al vaglio anche eventuali dissidi personali o economici che possano aver fatto da movente.

Le fiamme hanno trasformato in macerie due residenze estive, lasciando sul terreno soltanto scheletri anneriti e un forte odore di bruciato: un segno evidente di un episodio che, secondo gli inquirenti, difficilmente può essere attribuito al caso.

