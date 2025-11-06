TARANTO, ARRESTATO INCENSURATO CHE AVEVA IN CASA DROGA E PISTOLA

(f.f.)____________

Un uomo di 44 anni, apparentemente senza precedenti e ben inserito nel contesto cittadino, è stato arrestato dalla Squadra Mobile dopo il ritrovamento di cocaina già suddivisa in dosi e di un’arma clandestina. L’operazione è scattata quando gli investigatori della sezione “Falchi” hanno fermato il soggetto per un controllo, trovandogli addosso oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute compatibili con un’attività di spaccio, e una piccola chiave metallica, simile a quelle utilizzate per aprire cassette postali condominiali.

Il particolare ritrovamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di proseguire la perquisizione nell’edificio in cui il 44enne risiede. Utilizzando proprio quella chiave, gli uomini della Mobile hanno aperto la cassetta postale intestata all’indagato, trovando al suo interno tre porta-pillole contenenti più di quaranta dosi di cocaina già pronte per essere vendute.

L’approfondimento dei controlli nel palazzo ha portato poi a una seconda scoperta: all’interno di un’intercapedine vicino al vano dei contatori elettrici era stata nascosta una pistola a salve calibro 8 opportunamente modificata per esplodere colpi reali, con la matricola cancellata e un caricatore inserito contenente quattro proiettili. Accanto all’arma c’erano altri involucri di droga, per un peso complessivo di circa 75 grammi, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 44enne è stato quindi arrestato e condotto in carcere con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo i canali di approvvigionamento della droga e verificando se l’arma fosse stata utilizzata o destinata ad attività criminali sul territorio.

