DIRITTO DI REPLICA / NOTA DI POSTE ITALIANE SUGLI UFFICI IN SALENTO

L'ufficio stampa di Poste Italiane ci scrive in relazione alla operatività degli uffici postali in provincia di Lecce

Lecce, 7 novembre 2025 – Poste Italiane, in relazione alla operatività degli uffici postali in provincia di Lecce, desidera precisare che, a conferma della grande attenzione rivolta alle comunità locali, sta portando nei piccoli Comuni i servizi della pubblica amministrazione con il progetto Polis, grazie al quale 7.000 sedi in tutta Italia, nei centri con meno di 15.000 abitanti, vengono completamente rinnovate trasformandosi in sportelli unici digitali di prossimità presso i quali è possibile chiedere numerosi documenti.

L'Azienda, pur consapevole dei temporanei disagi legati alla durata dei lavori, ricorda i principali obiettivi del Progetto: semplificare la vita dei cittadini, offrendo loro tutte le soluzioni digitali di Poste Italiane, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Sono già numerosi gli uffici postali della provincia di Lecce nei quali è possibile usufruire dei servizi Polis tra cui figurano certificati anagrafici e di stato civile e certificati previdenziali. Sarà inoltre possibile, a regime, usufruire di servizi legati all'INPS, al Ministero della Giustizia, e il rilascio dei passaporti.

